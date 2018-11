Dass die österreichische Szene in den 70ern ordentlich Rumms hatte, weiß man in der Region nicht zuletzt dank Peter Weibel.

Auch einige Künstlerinnen sind ein Begriff, Valie Export etwa oder Maria Lassnig. Und bald auch Birgit Jürgenssen (1949-2003). Ihr Schaffen ist in Deutschland nicht ganz so bekannt und in der Kunsthalle Tübingen erstmals in einer umfassenden Werkschau zu sehen.

Im Zentrum ihrer Arbeit steht der Körper. In Zeichnungen, aber auch in Skulpturen, experimentellen Objekten, Videos und vor allem Fotografie reflektierte sie zwischenmenschliche Beziehungen, Sexualität, gesellschaftsbedingte Schönheitsvorstellungen und Geschlechterverhältnisse mit subversivem Humor selbstironisch ebenso wie tiefere Schichten der eigenen Identität. -sk