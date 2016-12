BKV-Mitgliederausstellung 2016

Alle Jahre wieder öffnet der Badische Kunstverein parallel zu den Jahresgaben seine Türen für die dem Verein angehörenden Künstler-Mitglieder.

Die Schau ist ein Potpourri an Materialien und Stilen und zeugt damit eindrücklich von einer Vielfalt, die bei den kuratierten Ausstellungen nicht in diesem Maße und dieser Bandbreite zum Tragen kommt – insbesondere, was Karlsruhe angeht.

Denn der Fokus liegt ja ansonsten auf der internationalen Kunstwelt. Entsprechend beginnt das neue (Ausstellungs-)Jahr auch mit einem österreichischen Künstler: Im Februar wird eine Solo-Schau zu Josef Dabernig eröffnet, der mit seinen Filmen bereits zweimal auf der Biennale Venedig vertreten war. –ChG