BKV-Mitgliederausstellung 2017

Die nichtjurierte Mitgliederausstellung ist jedes Jahr der Abschluss im Badischen Kunstverein.

Alle Mitglieder können ihr Arbeiten einreichen, in welchem Medium sie sind, ist egal. Nicht größer als 1,80 x 2 Meter, nicht schwerer als 50 Kilo dürfen sie sein, auch Vorschläge für Performances sind willkommen. Die Arbeiten sollten in den letzten drei Jahren entstanden sein, da die neusten Entwicklungen in der Kunstszene Karlsruhes gezeigt werden sollen.

Alle Arbeiten sind käuflich zu erwerben. Gezeigt werden auch die Jahresgaben, die nur Mitglieder kaufen können. Sie kommen wie immer von Künstlern der letzten Ausstellungen, dieses Jahr also von Josef Dabernig, Zofia Kulik, Michael Dreyer, Elke Marhöfer & Mikahil Lylov, Lubaina Himid und Alex Martinis Roe. -gp