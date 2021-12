BKV-Mitgliederausstellung 2021

Nachdem der Kunstverein seine Mitgliederausstellung 2020 ins Internet verlagert hat, kehrt sie in diesem Jahr wieder in die Räume in der Waldstraße zurück.

Naturgemäß lockt eine große stilistische Bandbreite, wenn die zahlreichen Mitglieder des Vereins ihre Arbeiten vorstellen. Spannende Einblicke in die lokale Kunstszene sind zu erwarten, außerdem lassen sich die Werke auch käuflich erwerben und somit die KünstlerInnen in ökonomisch unsicheren Zeiten unterstützen. -fd