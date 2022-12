BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2022

Traditionell gibt der Badische Kunstverein zum Jahresende seinen Mitgliedern die Möglichkeit, ihre eigenen Werke auszustellen.

So ergibt sich ein Überblick über das rege künstlerische Schaffen in Karlsruhe. Außerdem fungiert die Schau als Zusammenfassung des Jahres im Kunstverein.

Ulrike Grossarth, Charlotte Johannesson, The Living And The Dead Ensemble und Liliana Zeic haben alle 2022 im Kunstverein ausgestellt und ihn mit Jahresgaben beschenkt. Alle Werke der Ausstellung sind auch käuflich. -fd