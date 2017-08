Das Artlet Studio, Karlsruhes „Galerie für moderne Kunst und Artverwandtes“, leistet mit „Black And White“ einen inoffiziellen Beitrag zur „Kamuna“ (Sa, 5.8.).

Ursula Commandeur, Produktdesignerin Fachrichtung Keramik, lässt aus Biskuitporzellan und Draht Reliefs und Freiplastiken entstehen; manches erinnert dabei an Tiefseetiere, anderes an Gebilde, die man aus der Technik zu kennen glaubt. Ihre skurrilen fiktiven Objekte und Fantasietürmchen sind jedenfalls so eigenwillig, dass sie jede Menge Assoziationsraum bieten.

Mi-Kyung Lee stammt aus Korea, malt ihre „Blackscapes“ genannten Landschaftsbilder zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion aber ganz traditionell europäisch in Öl auf Leinwand. Die dritte Schwarz-Weiß-Künstlerin ist Martina Lückener, in deren häufig übergroßformatigen Schattenschnitten Alltägliches – Menschen, Tiere oder Pflanzen – an Kontur gewinnt.

Und zum „Karlsruher Galerientag“ (Sa, 9.9.) stellt Peter Weyden ausgewählte Künstler seines Studios vor, darunter Benjamin Burkard (Malerei) und Dina Nur (Skulpturen). -pat