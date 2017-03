Die Nachkriegszeit spielt in den Ausstellungen am ZKM eine signifikante Rolle.

Ob in Überblickspräsentationen wie aktuell „Europa“ oder im Zeigen einzelner Künstler und deren Entwicklung lenkt das ZKM immer wieder den Blick neben die gängige Kunstgeschichtsschreibung. Dadurch rücken einerseits Aspekte, aber auch künstlerische Positionen in den Fokus, die im Mainstream der Kunstausstellungen keinen Platz haben. Mit der Präsentation des italienisch-amerikanischen Künstlers Aldo Tambellini setzt das ZKM zudem die Reihe der Ausstellungen fort, die sich den Pionieren der Medienkunst widmen.

Nach Ausstellungen über beispielsweise Hans Kuppelwieser, Edmund Kuppel, Herbert W. Franke und Manfred Mohr (der als Spross einer Pforzheimer Familie in Pforzheim ab 9.4. in der Pforzheim Galerie eine eigene Schau haben wird) folgt nun die Einzelausstellung über Aldo Tambellini. „Black Matters“ ist eine Zeitreise in die Jahre 1960 bis 1980, in der er in zahlreichen – auch den neuen – Medien arbeitete. Zudem sind aktuelle Multimedia-Arbeiten zu sehen und eine ortsspezifische Installation, die das ZKM bei ihm in Auftrag gegeben hat. –ChG