Candace Carter & Tutilo Karcher

Das Künstler-Ehepaar Candace Carter und Tutilo Karcher eröffnet im Kraichgau neue Ausstellungsräume.

In ihrer Dependance in Sulzfeld stellen sie eine weniger bekannte Seite ihres Schaffens, ihre religiösen Werke, in den Mittelpunkt. Die Auswahl der Bilder und Installationen reichen bis in die 70er Jahre zurück.

Neben dem „Frauenaltar“ von Candace Carter wird beispielsweise „die Gnadenallegorie“ von Tutilo Karcher zu sehen sein, eines von vielen größeren, bislang nie öffentlich gezeigten Werke. Künfitg sind in der neuen Produzentengalerie auch Konzerte, Lesungen und Vorträge geplant. -rw