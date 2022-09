Desirée Eppeles im „Werkstattpalast“ (bis 15.10.) gezeigte Mixed-Media-Arbeiten spielen auf ihren ortsbezogenen Charakter an.

„Der Rhein windet sich durch den Raum und transformiert die Gemälde als Güterware durch ihre unikate Existenz zu Subjekten“, verheißt die Ausstellungsbeschreibung. So sollen sowohl die Werke als auch die Betrachter durch ihr Zusammenspiel miteinander und dem Ort ebenfalls zu „Cargo Bay Passengers Of The Rhine“ werden.

Im Austellungsprogramm folgt Gin Bahc mit „New York Style Pizza“ (Vernissage: Do, 22.9., 19.30 Uhr, bis So, 25.9.). -pat