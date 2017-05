Centerbeam

Zur „Documenta 6“ konzipierte das Center for Advanced Visual Studies (CAVS) des Massachusetts Institute of Technology eine performative Skulptur, die 1977 in Kassel zu sehen war.

Hierbei handelte es sich um eine Außeninstallation mit einer Länge von knapp 44 Metern, die für die damalige Zeit neuste künstlerische Techniken verband wie Laser, Holografie, Dampf, Neon, Video und Inflatables. Die mit Wasser gefüllte, multimediale „Pipeline“ war durch Spiegelungen und holografische Effekte partizipativ ausgelegt und wurde durch Ton und Laser bespielt. Die Ausstellung im ZKM reflektiert anhand historischer Archivmaterialien und erhaltener Fragmente der originalen Installation Problematiken möglicher Rekonstruktionsmethoden unter aktuellen medienkonservatorischen Fragestellungen. -hub