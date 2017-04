Chris Cox & Caro Heel

„About what you told me yesterday“ ist eine interdisziplinäre Verknüpfung zwischen experimenteller Musik und Sprache.

Carolin Heel studierte zunächst an der Kunstakademie Karlsruhe, derzeit „Intermediales Gestalten“ an der Kunstakademie Stuttgart. Sie arbeitet vermehrt mit Schrift und Sprache. Chris Cox lebt und arbeitet als Musiker in Karlsruhe und ist in verschiedenen musikalischen Projekten (u.a. „Keys“/ Berlin) vertreten. Gezeigt werden experimentelle Musikstücke, die sich in neuer Form mit Sprache, Bild und Körper verbinden, transformieren und dann als Einheit aus Musik und Kunst zusammenfinden. Im Anschluss präsentiert sich das Karlsruher Label Nillerrecords mit Jochen Bildermacher, Shorty Kogge und Phillie Chan.