Claudia Grünig: Nachbarn & Stiller Gast

In der Malerei ist alles möglich.

Das hat Claudia Grünig irgendwann gelangweilt. Reizvoller wurde für die Kölner Künstlerin die Fotografie, von der man für gewöhnlich erwartet, die Realität abzubilden. Hier wirken Irritationen und surreale Details noch richtig, treten Illusion und Wirklichkeit in ein Wechselspiel, wenn Grünig Fotografien schält, in verschiedene Schichten auftrennt und neue Elemente in die Lücken einfügt. Die Ausstellung in Neureut zeigt zwei aktuelle Fotoserien: „Stiller Gast“ befasst sich mit Gefühlen von Einsamkeit und Unsicherheit während der Lockdown-Isolation.

Geisterhafte Wesen okkupieren die leeren Bereiche von Wohnungen. Bei den „Nachbarn“ dringen ganz reale, physische Menschen in unsere Intimsphäre ein. Sie leben direkt hinter der Tapete und ihre Absichten sind selten gut. Es sind Arbeiten über Intimität und Verletzlichkeit, inszeniert in ein Verwirrspiel aus Realität und ihrem Double. Der Kunstraum Neureut gibt zur Ausstellung auch einen 100-seitigen Fotoband heraus. Die Vernissage wird von Marie Gerhardine Iguchi (Mezzosopran) und Bruno Weschenfelder (Gitarre) musikalisch gestaltet. -fd