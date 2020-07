Der Mensch stellt sich gerne in den Mittelpunkt und entscheidet vorzugsweise nach seinen Gunsten.

Doch vergisst er dabei, dass er in ein größeres Ganzes eingebettet ist, einen sensiblen Planeten bewohnt und nicht die einzige Existenzform auf diesem darstellt. Hier setzt der französische Philosoph Bruno Latour an. Seit Jahrzehnten plädiert er für ein anderes Verhältnis des Menschen zu anderen Lebensformen und ist damit heute dringlicher denn je. Latour betrachtet unseren Lebensraum als ein Netz aus kritischen Zonen, als eine wenige Kilometer dünne, zerbrechliche Haut, die über die Jahrtausende von unterschiedlichen Organismen immer wieder umgeformt wurde.

„Critical Zones“ ist eine „Gedankenausstellung“, erarbeitet von Latour mit ZKM-Leiter Peter Weibel und will ein Observatorium dieser Zonen, ein Modell einer neuen Räumlichkeit der Erde im kleinen Maßstab darstellen. In physischen und digitalen Räumen versammelt das ZKM künstlerische Arbeiten, die sich mit symbiotischem Leben, Nachhaltigkeit und Verantwortung auseinander setzen und sich organismusartig verändern und wachsen. „Critical Zones“ tritt für neue Formen der Bürgerschaft und für eine Fürsorge für alle Lebensformen ein. Dies ist essenziell und dringlich, wollen wir Menschen auch noch in Zukunft einen bewohnbaren Planeten haben. Ab 24.7. ist die bereits online eröffnete Ausstellung auch in den Lichthöfen des ZKM zugänglich. Schon jetzt läuft ihre Internetfassung auf critical-zones.zkm.de. Auf dem Messenger-Dienst Telegram gibt es einen offenen Channel, der regelmäßig mit neuem Material gefüttert wird – einfach in der App nach „Critical Zones“ suchen.

Daneben haben im ZKM auch zwei weitere Ausstellungen wieder geöffnet: „Bauhaus. Film. Expanded“ greift Erwin Piscators Idee des „Totaltheaters“ auf und zeigt, wie am Bauhaus mit architektonisch zu begreifenden Formen von Film experimentiert wurde. Kino wird zur immersiven Raumerfahrung. Während der temporären Schließung erarbeitete das ZKM dazu ein umfassendes Onlineprogramm aus Filmen und Gesprächen, das auf der ZKM-Website einsehbar ist. Auch die große Überblicksschau zur Geschichte der Medienkunst ist wieder offen: „Writing The History Of The Future“ speist sich aus dem großen Fundus der Sammlung des ZKM und vereint bedeutende Werke der Medienkunst von Fotografie und Film über Kinetische Kunst und Sound Art bis zu computerbasierter Kunst. -fd