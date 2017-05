Das Dunkle

Peter Lang zum Lutherjahr.

Der Kunstverein im Germersheimer Zeughaus bietet außergewöhnliche Ausstellungsräume, die zum Lutherjahr von Peter Lang bespielt werden, der an der Münchner Kunstakademie studierte und sich hier der Herausforderung stellt, eine ganze Ausstellung in der Mystik des Dunklen zu konzipieren – was er mit expressiven Zeichnungen, Holzschnitten und meditativer dunkler Malerei sowie experimentellen Skulpturen löst. -rw