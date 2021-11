Das ZKM im November 2021

Neben „Nobody’s Listening“ und „Barabási Lab“ ist derzeit natürlich noch einiges mehr im ZKM geboten.

Die Gedankenausstellung „Critical Zones – Horizonte einer neuen Erdpolitik“ mit Bruno Latour, die neue Wege des Zusammenlebens zwischen allen Lebensformen erkundet (bis 9.1.22, Lichthof 1+2), das große ZKM-Sammlungs-Best-of „Writing The History Of The Future“ (Lichthof 8+9) und die Dauerausstellung „Gameplay“ (Lichthof 1+2).

Exklusiv online findet sich die forschende Umgebung „Spatial Affairs“ mit ihren kriechenden Kunstwerken und Bezug auf Computerpionier Konrad Zuse und „Drifting, Browsing, Cruising“ von Theodoulous Polyvious und Eleni Diana Elia – ein virtueller Ort über Ritual, Sexualität, Ideologie und Architektur (jeweils bis 30.8.23, zkm.de). -fd