Datumsoria & The Art Of Immersion

Im September widmet sich eine neue Ausstellung im ZKM dem Wahrnehmungsraum im Informationszeitalter.

Unter dem Ausstellungstitel „Datum­soria“ werden in Zusammenarbeit mit dem Chronus Art Center in Shanghai und dem Nam June Paik Art Center Medienkunstwerke präsentiert, die die Logik des Realen hinterfragen und neue Perspektiven auf die Frage nach der Wirklichkeit erkennen lassen. Hierbei werden die rohen Ästhetiken des Digitalen untersucht und Prozesse sichtbar gemacht, die uns normalerweise in Maschinen verborgen bleiben, bis hin zum binären Code aus 0 und 1.

Zeitgleich zu Datumsoria präsentiert das ZKM die Ausstellung „The Art Of Immersion“: Die zylindrische 360-Grad-Projektionsumgebung, die das ZKM seit 2005 entwickelt und die auch für stereoskopische Virtual-Reality-Applikationen genutzt werden kann, wird mit Arbeiten des australischen Medienkünstlers Dennis Del Favero bespielt. -pm