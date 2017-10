David D. Lauer – Retrospektive

Mathematische Abstraktion, geometrische Körper, die Figur und der Kopf sind Themen, die Lauers Schaffen in über 50 Jahren bildhauerischer Arbeit bestimmten.

1974 bis 2004 lehrte er an der Karlsruher Kunstakademie, er lebte in Gleisweiler, wo er 2014 verstarb. Lauers Skulpturen hinterlassen auch bei seinen kleinen Arbeiten einen monumentalen Eindruck: Oft gedoppelt oder im Duo gepaart spielen sie gleichsam mit dem „Umraum“, der sie umgibt, die „ungefüllte Form“ scheint stets im Wechselspiel zu sein mit ihrer physischen Präsenz. Bei der umfangreichen Retrospektive werden Arbeiten in Bronze, Marmor, Stahl und Gips gezeigt, dazu Zeichnungen – und erstmals werden auch seine späten Arbeiten öffentlich zu sehen sein. -rw