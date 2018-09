Deltabeben 2018

„Deltabeben“ ist die inoffizielle „Kunst-Biennale“ der Metropolregion Rhein-Neckar, 2018 ausgerichtet vom Wilhelm-Hack-Museum und dem Kunstverein Ludwigshafen.

Alle zwei Jahre bildet sie ein Schaufenster ganz aktueller junger Kunst, denn viele der über 30 ausgewählten Künstler zeigen ihre Arbeiten erstmals öffentlich. Stilistische Vielfalt ist mit Malerei, Zeichnung, Fotografie und Video, Skulptur, Installation und Performance natürlich Trumpf.

Beteiligt ist neben u.a. Katrin Collisi, Eva Gentner, Jens Hafner, Max Huckle, Frederike Stang, Marco Vedana, Tine Voecks und der inzwischen auch in Karlsruhe präsente Künstler Benno Blome, der zuletzt in der Städtischen Galerie Karlsruhe ausgestellt war und in KA den Offspace Rotten Bar betreibt.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Zudem sei auf die Sonderführungen mit Künstlern verwiesen: Am Sa, 22.9., 14 Uhr, im KV Ludwigshafen sowie am Do, 27.9. und am Do, 11.10. jeweils 18.30 Uhr im Wilhem-Hack-Museum. -rw