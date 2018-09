Wie werden wir in 100 Jahren leben?

Zu dieser Frage haben Kinder und Jugendliche bei der Kunstaktion „Democrazy“ der Kulturregion Karlsruhe große, fantasievolle Plakate entworfen. Über zwei Dutzend Einrichtungen vom Kindergarten bis zum Gymnasium haben mitgemacht. „Es ist gar nicht so leicht, sich gedanklich in eine Welt in 100 Jahren zu versetzen. Aber es sind tolle Werke dabei entstanden“, sagt Tom Naumann, Schulleiter der Musik- und Kunstschule Bruchsal.

Diese werden ab dem 14.9. drei Wochen lang an zentralen Orten (darunter die Kommunen Karlsruhe, Bruchsal, Bretten, Rastatt, Waghäusel, Ettlingen und Baden-Baden) sowie bei Instagram unter www.instagram.com/de.mocrazy gezeigt. Ein Anliegen ist es, damit einen Dialog anzustoßen. „Der Austausch über die Frage, wie die Zukunft aussieht und wer sie gestaltet, zielt dabei auf das Demokratieverständnis eines jeden Einzelnen ab“, so Volkmar Baumgärtner von der KulturRegion Karlsruhe. „Democrazy“ wird im Rahmen von „Demokratie leben“ des Bundesfamilienministeriums vom Landkreis sowie der Stadt Karlsruhe gefördert. -er