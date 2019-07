Im Mai gestartet ist die bis Juli laufende Ausstellungsreihe „Der gefaltete Raum“, die 2019 im Rahmen des Projekts „Raumexperimente St. Franziskus Dammerstock“ gezeigt wird.

Dabei erschließen sich speziell fürs Stadtkloster entwickelte akustische und visuelle Positionen Kirche und Gebäudeensemble als Wahrnehmungsraum und lenken die Aufmerksamkeit gleichermaßen auf Vertrautes wie Verborgenes – von Künstlern, die sonst nicht mit religiösen Inhalten arbeiten.

Judith Milz (Vernissage: Do, 27.6., 19 Uhr; Künstlergespräch: So, 30.6., 12 Uhr; Finissage: Do, 4.7., 19 Uhr) beschäftigt sich skulptural, performativ, fotografisch und publizistisch mit dem Archivieren und Aufbereiten von Geschichte(n), während Lisa Bergmann (Vernissage: Do, 11.7., 19 Uhr; Finissage: Di, 16.7., 19 Uhr) in ihren dokumentarischen Videoinstallationen Atmosphäre und Struktur räumlicher Situationen analysiert. Zum Abschluss gibt’s „Fünf kurze Gespräche zur Ausstellungsreihe“ (Di, 16.7., 19 Uhr). -pat