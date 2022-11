Der Goldene Reiter & Flocken mit Socken

Hier ist alles Gold, was glänzt.

Vielleicht nicht unbedingt echt und mit Karat, dafür auf jeden Fall metaphorisch: Die Zettzwo-KünstlerInnen beschäftigen sich mit dem Gold in der Kunst und seinen widersprüchlichen Bedeutungen. Ist der „Goldene Reiter“ in Dresden noch ein Symbol für Macht und Standhaftigkeit, so reitet er bei Joachim Witt direkt in die Nervenklinik, kaputtgemacht von der Malträtur beim Wehrdienst. Gold als Farbe und Material steht für Reichtum, Religiosität und das Göttliche. Und was hat das mit der goldenen Kugel am Weihnachtsbaum zu tun?

Die erste Ausstellung im Jahr 2023 steht unter dem Motto „Flocken mit Socken“. Außer Alexander Holzmüllers spärlich bekleidetem Cornflakes-Gourmet ist noch nicht viel darüber bekannt. Wird sicher locker-flockig, wie hoffentlich der Januar-Schnee. -fd