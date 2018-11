Eine alte Redewendung mit hohem, mehrdeutigem Charme lässt auf eine in Stil wie Ausführung erneut sehr vielfältige Ausstellung der Zettzwo-KünstlerInnen schließen.

Ihr Thema ist „Der Lack ist ab“. Sprich: Der Glanz muss jetzt woanders als an der Oberfläche gesucht werden. Ob Alter, Verfall und Vergänglichkeit oder ob das Material Lack an sich als Gestaltungselement zum Einsatz kommt: häufig verbirgt sich bei Zettzwo hinter künstlerischer Ästhetik und subtiler Gestaltung klipp und klare Zivilisationskritik. Auch die Folgeausstellung „Hamstern Goldhamster Gold?“ ist schon konzipiert mit Vernissage am Fr, 14.12., 19 Uhr, sie dauert bis Sa, 5.1. -rw