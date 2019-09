Das Künstlerduo Franz/Suvorov feiert sein zehntes Jubiläum.

Nachdem sich die gebürtigen Russen zunächst in Sankt Petersburg mit Druckgrafiken und dem Buch als Objekt auseinandersetz haben, wurden sie hierzulande mit dem „Toni-Merz-Preis“ (2015) sowie einem Graduiertenstipendium des Landes Ba-Wü (2018) gewürdigt und stellten u.a. schon mehrfach in der Poly und auf der UND aus. Nathalie Franz und Alexander Suvorov sehen sich als „Mitarbeiter einer Kunstfabrik“, wobei das Werk in ihren Augen bereits bei der Produktion entsteht. Im Anschluss an die Vernissage (19 Uhr) von „Der Montag fängt am Samstag an“, bei der Objekte und Malerei Einblicke in ihren Schaffensprozess geben, schlagen Awa (Dark-Jazz/Post-Kraut) aus Freiburg und The Wright Valley Trio (Doom/Sludge/Post-Black-Metal, 21 Uhr) aus Wiesbaden die ganz harten Töne an. -pat