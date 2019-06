Die Demontage der Lauterkeit

Was als Leitmotiv ein wenig prätentiös daherkommt und in seinem Satzbau an Filmtitel des deutschen Autorenfilms der 70er denken lässt, ist genau so gewollt.

Eine Ungeheuerlichkeit kommt verpackt in erklärungsbedürftige Worthülsen. Geht es doch um einen fortschreitenden Prozess, den schrittweisen Abbau von Ehrlichkeit, Anstand und Aufrichtigkeit, ein schleichender Vorgang, der den Nährboden für missverstandene Teile-und-herrsche-Verfahren politischer Gruppen und Akteure, eigennütziger Unternehmen und Organisationen bildet. Reflexionen dazu zeigen die Künstler ihrer neuen Ausstellung. Mehr zum Kunstanstich am 5.7. 17 Uhr: „10 Tage – 10 Räume.