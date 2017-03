Die sieben Todsünden

Stolz, Habsucht, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Trägheit und Überdruss wurden früher als „Todsünden“ bezeichnet, weil sie Wurzel weiterer Sünden sein können.

Sie sind ein wiederkehrendes Sujet der Kunst vergangener Jahrhunderte. Zuletzt hat sie, vielleicht am eindrücklichsten für die jüngere Kunstgeschichte, Otto Dix in seinem in der Karlsruher Kunsthalle befindlichen Gemälde dargestellt, dem Zarathustras Wort „Die Wüste wächst“ zugrunde liegt und wo im Zentrum die Trägheit in Form des Todes personifiziert ist.

Man könnte nun darüber spekulieren, ob die Wahl des Ausstellungsthemas, mit dem die Produzentengalerie zettzwo das neue Jahr beginnt, im Bundestagswahljahr auch politischen Hintergrund hat. Jedenfalls sind Schnittmengen und Berührungspunkte, auch unter den ausstellenden Künstlern gewollt und sollen zum Dialog anregen. Im Anschluss daran folgt „Kohlrabenschwarz“ (ab 10.3.). -ChG