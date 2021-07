Die Wertschätzung der Kunst

Wir Menschen haben seit prähistorischen Zeiten immer irgendeine Form von Beziehung zur Kunst gehabt.

Von Höhlenmalereien bis hin zu allen Arten von antiken Instrumenten ist die Kunst ein integraler Bestandteil unserer Existenz geblieben; und das ist sie auch heute noch. Eine Welt ohne künstlerische Ausdrucksformen scheint an dieser Stelle erschreckend, und es ist schwer, sich ein Leben ohne Kunst vorzustellen. Die Rolle der Kunst in unserem Leben wurde jedoch schon oft in Frage gestellt und es gibt eine große Anzahl von Menschen, die bezweifeln, dass die Künste notwendig oder gerechtfertigt sind, während es andere gibt, die glauben, dass die Kunst eine wichtige Rolle in unserem Leben und in der Gesellschaft im Allgemeinen spielt.

Was ist Kunst?

Die genaue Definition von Kunst variiert: Manche Menschen definieren sie als den bewussten Einsatz von Geschicklichkeit und Vorstellungskraft, um ein ästhetisches Objekt zu schaffen, während andere sie als eine Aktivität betrachten, durch die eine Person eine Emotion auf andere überträgt, damit diese sie ebenfalls erleben können. Kunst kann auch als jedes kreative Werk eines Menschen, als eine Form des Selbstausdrucks oder als ein Akt der Schaffung von etwas, das sowohl visuell als auch emotional ansprechend ist, betrachtet werden. Sie ist eine Möglichkeit, Dinge auszudrücken, die nicht verbal ausgedrückt werden können. Kunst kann auf viele verschiedene Arten gewürdigt werden; von Poesie und Musik über Gemälde und Skulpturen bis hin zu Kino, Videospielen und sogar Architektur. Manche Menschen genießen es, direkt an der Erschaffung von Kunst beteiligt zu sein, während andere es genießen, zu schätzen, was andere Menschen geschaffen haben.

Die Bedeutung der Kunst

Für jede Kultur und Gesellschaft spielt die Kunst eine bedeutende Rolle für ihre Identität. Sie war und ist ein wichtiges Instrument zur Messung des kulturellen Niveaus sowie zur Aufzeichnung und Gestaltung der Geschichte. Z.B. können wir viele Überbleibsel der antiken Welt in Form von Architektur sehen, wie das römische Kolosseum, das griechische Parthenon, den Petersdom und sogar Stonehenge. Es sind diese künstlerischen Ausdrucksformen, die uns ein besseres Verständnis und einen tieferen Einblick in die besagte Kultur ermöglichen.

Kunst kann als ein Barometer betrachtet werden, das den Grad der kulturellen Entwicklung misst, und im Laufe der menschlichen Existenz haben wir durch die hinterlassenen Artefakte, von denen einige oben erwähnt wurden, etwas über den kulturellen Fortschritt gelernt. Außerdem ist die Kunst in der Lage, das Leben überschaubarer und erträglicher zu machen. Sie erlaubt den Menschen, über das hinauszublicken, was zum Überleben notwendig ist, und erlaubt ihnen, um des Ausdrucks und der Bedeutung willen zu schaffen.

Neue Wege der Wertschätzung von Kunst

Eine neuere Form des künstlerischen Ausdrucks sind Videospiele, die im Vergleich zu anderen Kunstformen relativ neu sind und den Menschen neue Wege des Ausdrucks ermöglichen. Wir können großartige Beispiele wie „Okami“ (2006), „Journey“ (2012) und „Braid“ (2008) sowie andere Spiele betrachten, die in der Lage sind, uns in verschiedene Welten zu transportieren und direkt mit ihnen zu interagieren. Daneben gibt es noch andere Möglichkeiten, die Kunst eines Spiels zu erleben, wie z.B. bei Casinospielen, besonders wenn es sich um einen Online-Spielautomaten handelt. Online-Casinos sind voll von Spielautomaten und jeder von ihnen kommt mit seinem eigenen Design und Thema, wodurch sie sich von anderen abheben.

Kunst kann überall um uns herum gefunden werden, in vielen der Dinge, die wir tagtäglich tun. Die Literatur, die wir lesen, die Musik, die wir hören, die Spiele, die wir spielen, und die Architektur, die uns umgibt, überschreitet alle Sprach- und Kulturbarrieren und versucht, alle Menschen als eine menschliche Rasse zusammenzubringen, anstatt sie zu trennen.