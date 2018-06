Dieter Hacker: Alle Macht den Amateuren

Der Amateur ist ein Liebhaber, der eine Sache nicht professionell betreibt.

Das sagt aber zunächst wenig über seine Fertigkeiten aus, außer dass er sie nicht beruflich einsetzt. Als der Künstler Dieter Hacker 1971 seine 7. Produzentengalerie in Berlin ins Leben rief, nahm er den Amateur ins Visier. Hacker stellte nicht nur das Kunstsystem in Frage (mit dem polemischen Aufruf an seine Kollegen, ihre Galeristen zu töten), sondern interessierte sich auch für das Potenzial einer „Volkskunst“.

Das Schaffen von nicht-professionellen Künstlern bedeutete für ihn einen potenziellen Akt der Revolte gegen die gültigen Normen. Heute stehen Internet-Plattformen von Instagram bis Soundcloud oder auch die Maker Culture für neue Ausprägungen der Amateurkultur und rücken Hackers Anliegen in ein aktuelles Licht. Das ZKM zeigt ausgewählte Installationen, die Dieter Hacker für die 7. Produzentengalerie konzipierte und mit Fotografien, Zeichnungen, Texten und Objekten, allesamt von Amateuren, bestückte. -fd