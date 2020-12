Digitale BKV-Mitgliederausstellung 2020

Die Mitgliederausstellung zeigt jedes Jahr die bunte Vielfalt der BKV-Kunstschaffenden – und bietet die Möglichkeit, die lokale Kunstszene kennenzulernen.

Da der Kunstverein aufgrund der Corona-Verordnung bis auf Weiteres geschlossen ist, findet die Mitgliederausstellung 2020 in einem digitalen Format statt: Auf einer eigens erstellten Website www.bkv-mitgliederausstellung.de (online ab 20.12.) werden alle eingereichten Arbeiten mit Werkangaben präsentiert. BesucherInnen haben auch Gelegenheit, die Arbeiten zu erwerben und so die KünstlerInnen sowie den Badischen Kunstverein in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. -pat