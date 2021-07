Der BKV ist Zentrum eines umfassenden Ausstellungs-, Recherche- und Veranstaltungsprojekts, das sich mit den Bildern und Gegenbildern von Europa beschäftigt.

Neben der Ausstellung „Dinge, die wir voneinander ahnen“ als Teil der 25. „Europäischen Kulturtage Karlsruhe“ mit 21 internationalen KünstlerInnen im Kunstverein ist ab Juni eine reisende Akademie geplant, die sich in den Städten der Projektpartner lokalisiert. In Kooperation mit tranzit.at aus Wien wurden acht Co-Kuratoren aus Sarajevo, Poltava, Kiew, Baku, Prag, Minsk, Jerewan, Krasnodar und Bukarest eingeladen, um die Ausstellung zu realisieren und als transeuropäisches Netzwerk in einen langfristigen Dialog zu treten.

Gezeigt werden künstlerische Arbeiten, die sich kritisch mit den divergenten Perspektiven auf ein emanzipatorisch und demokratisch gedachtes Europa auseinandersetzen . Neben den künstlerischen Arbeiten integriert die Ausstellung einige der konfliktreichen Objekte selbst, die aus politischer, kultureller oder sozialer Perspektive Ideen und Visionen von Europa symbolisieren. -pat