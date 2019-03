Dominik Schmitt, Pavel Guliaev & Andrea Kraft

Noch bis Anfang März zeigt das Artlet Studio die surreale Lebewesen von Dominik Schmitt, hybride Kreaturen in Gemälden, die malerische Elemente der Renaissance mit den anatomischen Studien der Naturwissenschaften vereint.

Geheimnisvolle Organismen werden in abstrakten Räumen lebendig, vielschichtige, ineinander verschachtelte Geschöpfe, die in ihren Leibern weitere Lebewesen beherbergen. Antrieb des vielfach ausgezeichneten Landauer Künstlers sind meist soziale und philosophische Fragestellungen: Wer oder was ist das menschliche Ich, aus wie vielen Ichs bestehen wir, woher kommen diese Ideen und Vorstellungen darüber?

Ab Mitte März folgt eine Doppelausstellung mit Werken des russischen Künstlers Pavel Guliaev zwischen Subjektivität und Transzendent. Seine großformatigen Ölgemälde erzählen Geschichten und Träumereien, entführen in mittelalterlich anmutende Szenen, bleiben aber stets geheimnisvoll. Andrea Krafts Skulpturen, in Bronze gegossene menschliche Strukturen, ermöglichen eine intime Kommunikation mit dem Raum und dem Betrachter. -gepa