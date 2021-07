Das ZKM wird zum Untersuchungsort.

Wo hört der physische Raum auf, wo kann der virtuelle beginnen? Was bedeuten Architektur, Ritual und Ideologie im Kontext des Museums? Wie finden das Nicht-Religiöse, das Sexuelle und Alltägliche Platz in der ideologisch aufgeladenen Architektur eines Museums? Theodoulos Polyviou und Eleni Diana Elia sind derzeit Artists In Residence am Hertz-Labor des ZKM und richten auf dem Museumsbalkon eine teils virtuelle, teils physische Installation ein.

Das Publikum ist eingeladen, mit VR-Headsets durch den Raum zu driften und sich an neue Orte zu browsen. Aber auch ohne Headset hat die Installation Erfahrungscharakter: Beim voyeuristischen Spiel mit den bebrillten BesucherInnen lässt sich ein anderer Aspekt der virtuellen Welt und ihrer Grenzen erfahren. „Drifting, Browsing, Cruising“ ist immersiv und intim. Alte Dichotomien wie „real/simuliert“ oder „materiell/immateriell“ verlieren ihre Bedeutung. Am Abend vor der Eröffnung lädt das Hertz-Labor am ZKM zum virtuellen Drifting ein. Unter zkm.de/livestream gibt es Einblicke in die Klangverräumlichung mit der Software Zirkonium, in Form von Vorträgen, Präsentationen und einem moderierten Talk. -fd