Charles und Ray Eames zählen zu den bedeutendsten Designern des 20. Jahrhunderts.

Mit ihren Möbeln, Filmen, Büchern und Medieninstallationen haben sie Generationen von Gestaltern beeinflusst und prägen auch heute noch unsere Alltagskultur. Das Inneneinrichtungshaus Burger zeigt anlässlich der bis 25.2.2018 laufenden Vitra-Sonderausstellung „Charles & Ray Eames. The Power Of Design“ in Weil am Rhein die Möbelikonen des Paares zusammen mit neuen Accessoires im Architekturschaufenster, wobei auch der designgeschichtliche Hintergrund sowie die konstruktiven Besonderheiten der Exponate beleuchtet werden. Zur Eröffnung (Di, 14.11., 19 Uhr) führt Buchautor, Kurator und Panton-Experte Mathias Remmele in die „Eames by Vitra“-Ausstellung ein. -pat