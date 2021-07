Egalité Frugalité

Sparsames Bauen – was schwäbisch klingt, kommt ursprünglich aus Frankreich und firmiert dort unter dem Label „Frugalité“.

Die gezielte Reduktion in Material, Aufwand, Transport und Kosten im Bau wird durch kurze Beschaffungswege und regionale Materialien erreicht. Ziel ist ein respektvollerer Umgang mit natürlichen Ressourcen und ein Gleichgewicht aus Tradition und Moderne in Architektur, Stadt- und Raumplanung. Die neue Bescheidenheit in der Architektur wird von Manifesten begleitet, der Bund Deutscher Architekten etwa gab 2019 die Schrift „Haus der Erde“ heraus.

Eine Wanderausstellung entlang der deutschen und französischen Rheinseite vermittelt die Ideen des ressourcenschonenden Baus auch an ein fachfremdes Publikum. Sie wurde von den Architektinnen Dominique Gauzin-Müller und Kyra Bullert kuratiert und lädt mit ihrer Szenografie zur Interaktion ein. Auch das Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe war an der Realisation beteiligt. -fd