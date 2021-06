Ein KünstlerInnen-Kollaborativ: Ahoi Studios

Der im Sommer 2020 gegründete Verein Ahoi arbeitet in einer Art gemeinsamer „Creative Cloud“ mit künstlerisch talentierten geistig, psychisch und körperlich beeinträchtigen Erwachsenen.

Das soll ihnen langfristig Zugang zum KünstlerInnenberuf eröffnen. Die Ahoi Studios arbeiten kooperativ und möchten Inklusion im Bereich der Kunst auch erlebbar machen: Zum Ende des zweiten Trimesters wurden im Rahmen von „Projekt F“ aktuelle Arbeiten in Sonja Walters’ Citydruck gezeigt. Ursprünglich durch den ausgefallenen Fasching ins Leben gerufen, kreist die „Momschanz“-Ausstellung um Fragen zu den Facetten des Seins – „absurd, geheimnisvoll, farbig und voll zeitloser, elementarer Lebenskraft“. Die 13 überwiegend plastischen Arbeiten zum Thema Maskierung werden im Rahmen der „Projekt F“-Abschlussausstellung im ehemaligen INKA-Büro abermals präsentiert (Mo-So, 21.-27.6., Amalienstr.41).

Die künstlerische Leiterin der Ahoi Studios, Brigitte Reisz, studierte Kunst in Wien und Düsseldorf, dort als Meisterschülerin von Alfonso Hüppi. Über ähnliche Kunst-Initiativen wie das Creative Growth Art Center (Oakland/Kalifornien) und im Anschluss das Kölner Kunsthaus Kat18, das sie mitgründete und an dessen Konzeption und Aufbau sie wesentlich beteiligt war, kehrte sie in ihre Heimatstadt Karlsruhe zurück. Die Atelierräume der Ahoi Studios befinden sich gut erreichbar im Handwerkerhof (Nördliche Uferstr. 4) im Rheinhafen. -pat/rowa