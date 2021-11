Elisa Rungger & Hannes Mussner

Interdependenz fällt seit einiger Zeit gerne als Begriff in der Kunst- oder Musikwelt.





Er bezieht sich auf ein Verständnis von Zusammenhang und gegenseitiger Abhängigkeit, nicht zur zwischen verschiedenen Individuen, sondern auch etwa zwischen Mensch und Umwelt. Hannes Mussner und Elisa Rungger, die beide an der Karlsruher Kunstakademie studieren, thematisieren solche Wechselspiele in ihren Arbeiten. Bei Mussner sind es hölzerne Skulpturen, die das Individuelle mit dem Typisierten verbinden und existenzielle Fragen aufwerfen. Elisa Rungger stellt das Individuum in ihren Gemälden meist im Ruhezustand dar, in dem Verkörperung zu etwas amorph Fließendem wird. -fd