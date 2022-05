Die letzte Vernissage in den temporären Räumen von Manuel Kolips Galerie Oh in der Waldstr. 46 steht an.

Elke Hennen errichtet eine skurrile Wunderkammer, in der kryptische Anordnungen installative Situationen herstellen. „Essentia: Wunderkammer der Arbeit“ erzählt von Transformationen, Widersprüchlichkeiten und den psychologischen Momenten von Wahrnehmung, die ungewöhnliche Objekte hervorrufen. Welche Beziehung entsteht, wenn Pillendreher, Fische, Aremisia Gentileschi und Dianthus Caryophyllus aufeinandertreffen? Neben den wundersamen Welten der Elke Hennen sind bis zum Closing am 28.5. auch Arbeiten von Xu Fancheng, Mike Woll, Hannes Mussner, Max Werner, Changxiao Wang und Manuel Kolip zu sehen. Hinzu kommt Doris Vogels Reihe „The Strangest Feelings“, die sich mit dem Image von Elvis Presley und der Komplexität menschlicher Empfindungen beschäftigt. -fd