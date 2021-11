Elsa & Johanna: The Pural Life Of Identity

Am Anfang war, wie so oft in der Kunst, die Beobachtung.

Elsa Parra und Johanna Benaïnous schauten sich die Menschen auf der Straße von New York an und observierten deren Verhalten. Sie begannen, nach Mustern in der Masse zu suchen und Geschichten über einzelne Personen zu erfinden. Daraus resultieren die Porträtserien, für die sich die beiden Pariser Fotografinnen selbst Modell stehen. In den gelangweilten Teenagern, lässigen StudentInnen oder dem suburbanen Liebespaar lassen sich Menschen erkennen, von denen man glaubt, sie schon einmal gesehen zu haben. Die stereotypen Charaktere konfrontieren mit eigenen Vorurteilen über Menschen. Mit einer Liebe zum Detail inszeniert, vor den Kulissen vorstädtischer Tristesse und weiten, leeren Landschaften, bieten die Bilder Projektionsfläche zu den Themen Jugendkultur und Identität. Nicht zuletzt geht es hier auch um Selbstinszenierung, denn in jedem der Charaktere steckt auch etwas von Elsa und Johanna selbst. -fd