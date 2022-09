Ergül Cengiz & Mona Hakimi-Schueler

Installation, Malerei, Scherenschnitte.

Hakimi-Schueler und Ergül Cengiz treten in ihrer Ausstellung „Fragmente eines Ortes namens Daheim“ in einen tiefen visuellen Dialog über Erinnerungen, Erfahrungen, Identität sowie politische Realitäten und persönliche Auswirkungen, die in Summe das Gesamtbild ihrer Lebenserzählungen ergeben. -rowa