Ernst Ludwig Kirchner: Tierleben in den Davoser Alpen

Wie viele später berühmte Künstler wie Kokoschka oder Max Ernsdt meldete sich Ernst Ludwig Kirchner freiwillig zum Ersten Weltkrieg, wurde aber schon nach einigen Monate wegen eines Nervenzusammenbruchs entlassen.

Nach Sanatoriumsaufenthalten landete der expressionistische Maler und Brücke-Mitgründer in Davos in den Schweizer Alpen. Was ihm sichtlich gut tat: In Fotografien, Zeichnungen, Grafiken, Gemälden, Holzschnitten und Stickereien verarbeitete er seine Studien der alpinen Fauna.

Kühe auf der Stafelalp, Schafe und Ziegen an steilen Hängen, dazu Hirten und Bauern und eindrucksvolle Landschaften brachte er in eindringlicher Farbigkeit und vielfältiger Motivik zu Werke. „Tierleben in den Davoser Alpen“ ist die erste Kirchner-Ausstellung mit explizitem Fokus auf seine Tierdarstellungen. Eine Studio-Ausstellung nimmt den Faden auf und erweitert die Schau um Tierdarstellungen von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart. -fd