Ernst Ludwig Kirchner: Tierleben in den Davoser Alpen

Es ist die erste Kirchner-Ausstellung mit explizitem Fokus auf seine Tierdarstellungen.

Nach den strapaziösen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg landete der expressionistische Maler in Davos in den Schweizer Alpen. In Fotografien, Zeichnungen, Grafiken, Gemälden, Holzschnitten und Stickereien verarbeitete er detailliert und in eindringlicher Farbigkeit die alpine Fauna. -rowa