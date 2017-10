Erster Weltkrieg in den Alpen

Erster Weltkrieg – dabei denken wir vor allem an den grausamen Stellungskrieg in Frankreich, an Verdun, die Gräben und das Gas. Gekämpft wurde aber auch an anderen Fronten, beispielsweise in den Alpen.

In Erinnerung an den 100. Jahrestag der 12. Isonzoschlacht (24.-27.10.1917), einer der großen Schlachten des Kriegs, wird der harte Überlebenskampf der Truppen unter solchen extremen Bedingungen gezeigt. Anhand zahlreicher Exponate wird den Besuchern klar, dass nicht nur der bewaffnete Gegner, sondern auch die Natur ein Feind war. Das Gebirge, die Wetterumschwünge – damit hatten nicht nur die deutschen und österreichischen, sondern auch die italienischen Truppen zu kämpfen, die damals überrannt wurden. -gp