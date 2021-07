Exact abstract – Ausstellung á trois

„Abstrakte Kunst zeigt Welten, die wir normalerweise nicht sehen und beschreiben können.“

So umschreiben die drei KünstlerInnen Rike Eger, Lotta Leon und Philberto ihren Ansatz. Eger und Philberto zeigen Acrylmalerei, gemalt, gespachtelt, geschüttet. Eger experimentiert auch mit Bitumen, Rost, Pigmenten, Kohle und Fundstücken. Leon kommt von der digitalen Kunst und mischt abstrahierte Kunstfotografie mit Zeichnungen und Acryl. Auf der Eröffnung spielen Miri In The Green in Minibesetzung. -rowa