Malerei von Hildegard Elma und Holger Fitterer präsentiert diese Ausstellung in der Künstlerhaus-Galerie.

Aufgrund der pandemiebedingten Situation entfällt die geplante Eröffnung; stattdessen ist am So, 2.5. um 11 Uhr eine Finissage geplant. Bei einem Inzidenzwert unter 100 kann per E-Mail an kontakt@holgerfitterer.de oder unter Tel. 0176/24 69 50 03 ein Besichtigungstermin vereinbart werden. Auf www.bbk-karlsruhe.de wird es außerdem Einblicke in „Farbe – Strukturen – Raum“ geben. -pat