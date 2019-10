Faszination Lego

Die Klötzlebauer zeigen, was man mit Lego-Steinen außer spielen noch so alles anstellen kann.

Der aus Ulm und Ludwigsburg stammende Zusammenschluss von Fans zwischen zwölf und 70 war seit der letzten Bruchsal-Ausstellung 2015/16 wieder fleißig am Werk und präsentiert bei seinem dritten Auftritt neue Modelle rund um die Thematiken Urlaub, Reisen und Sport; darunter neben teils 60 Jahre alten Lego-Originalen auch viele My Own Creations, die in oft stunden- und tagelanger (Gemeinschafts-)Arbeit entstanden und teilweise echte Kunstwerke sind!

Folglich erhalten sie einen würdigen Platz in Vitrinen und auf Podesten. Weitere Highlights: der Ninjago-Themenbereich und die Dinos aus der „Jurassic World“-Reihe. In den 45-minütigen Sonntagsworkshops „Bau-Aktion“ dreht sich’s speziell um Ufos und Raumschiffe (27.10./5.1./1.3.), Häuser und Fassaden (17.11.), Fachwerkhäuser (15.12.) und Bäume (16.2., je 13/14/15 Uhr). -pat