In Bühl kennt man den Stuttgarter Thomas Putze noch vom bildhauerischen Rockkonzert bei den „Heimattagen“ 2011.

Mit einer eigens für den aktuellen Anlass entwickelten Ausstellung betont Putze nun den zeichnerischen Ansatz seiner Arbeit: In spontanen Tuschestrichen oder Pinselhieben durchziehen vielfach Vögel die „Flugblätter“; als Zwischenstufe zu den mit der Motorsäge entstehenden Skulpturen sind die manchmal farbig gefassten Holzreliefs zu sehen. Am So, 9.4. findet um 11 Uhr eine kostenlose Führung durch die Ausstellung statt. -pat