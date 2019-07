Fotografie in Karlsruhe 1840 bis 1990

Das Stadtmuseum arbeitet die Etappen der Fotografie in Karlsruhe ab.

Von den Wanderfotografen um 1840 und der Gründung des ersten Fotoateliers um 1852 durch Theodor Schuhmann bis zur Presse-, Werbe- und Reisefotografie im 20. Jahrhundert. Die Fotografenfamilie Bauer, Friedrich Wilhem Ganske und Horst und Lilo Schlesinger und andere stehen im Mittelpunkt der Präsentation.

Die Geschichte der Stadt wird anhand dieser Nachlässe beleuchtet und mündet im Anschluss in das Hofatelier der Gebrüder Hirsch. Mitunter wird die Entwicklung der Fotografie als künstlerisches Medium sowie die Kameratechnik anhand der zahlreichen Exponate erläutert. Rekonstruktionen der pompösen Fotoateliers zeigen, dass diese den Malerateliers in nichts nachstanden. Besucher können sich in historischer Kulisse fotografieren lassen. -asm