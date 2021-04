Mit einer Outdoor-Wechselausstellung bespielt der Karlsruher Fotograf Bernd Hentschel den Biergartenzaun der Roten Taube.

„So bringen wir wieder etwas Kultur in die Öffentlichkeit und weisen zugleich auf die Rote Taube als Weststadt-Zentrum und Umschlagplatz für Kunst und Musik hin“, umreißt Tobse Meier das Ausstellungskonzept, mit dem seine Kulturkneipe an der Ecke Kriegs-/Hübschstr. ab Mo, 26.4. wieder Präsenz zeigt.

Für den „Freiflug: Aus dem Käfig auf die Straße“ hat Hentschel Aufnahmen aus seinem reichhaltigen Fundus ausgewählt, die weniger den jeweiligen Künstler in den Vordergrund stellen, sondern vor allem Publikum und Livefeeling repräsentieren. Zum einen aus dem Konzertkontext (Substage, Tollhaus, Jazzclub-„Jazzfestival“ am ZKM und natürlich aus der Roten Taube selbst) und oft den Weststadt-Charakter betonend (Tempel, Westwind, Das Fest). Und zum anderen aus dem Bereich Tanz; schließlich ist es Hentschels Markenzeichen, filigrane Bewegungen an markanten Orten in Karlsruhe (wie etwa beim Cover von INKA #89) oder auch in seinem Studio höchst ästhetisch festzuhalten.

Jede Woche wechselt eines der vier Motive aus den beiden Sparten – und zwar so lange, bis die Rote Taube wieder öffnen darf! -pat