Fünf Wege für Künstler, ihre Kunstwerke online zu verkaufen

Wie verkaufe ich mehr Kunst?

Über diese Frage hat jeder professionelle Künstler irgendwann in seiner Karriere nachgedacht. Wenn Sie ein professioneller Künstler sein wollen, müssen Sie ein wenig darüber wissen, wie Sie Ihre eigenen Werke verkaufen können.

Eine Verbindung schaffen

Wenn sich jemand mit Ihrer Arbeit beschäftigt, möchte er sie in der Regel fortsetzen. Sie wollen das Bild kaufen, um diese tiefe Verbindung aufrechtzuerhalten. Wenn Sie Ihre persönliche Geschichte erzählen, können Sammler mit Ihnen persönlich interagieren, was sie noch mehr für Ihre Kunst begeistern wird. Erzählen Sie dem Publikum von Ihrem Weg zur Kunst und wie die Kunst Ihnen geholfen hat. Sagen Sie ihnen, wer Sie sind und woran Sie glauben. Der beste Ansatz zur Vermarktung von Kunst.

Erstellen Sie Ihre eigene Website

Der Verkauf von Gemälden auf einer Ausstellung ist nicht die einzige Möglichkeit. Heutzutage ist eine eigene Website unerlässlich. Auch wenn dies für manche selbstverständlich erscheint, haben viel zu viele Künstler noch keine Zeit und kein Geld in den Online-Verkauf ihrer Werke investiert. Denken Sie daran, dass Sie ein Künstler und ein Firmeninhaber sind. Sie müssen stolz auf Ihren Verkaufsprozess sein.

Eine Website, auf der Sie Ihre Kunst online präsentieren, macht sie einem größeren Publikum zugänglich. Ihre Kunst wird von Menschen gesehen, die Sie noch nie getroffen haben und Sie vielleicht auch nie treffen werden. Sie müssen nicht einmal mit ihnen sprechen, um Ihre Werke zu kaufen. Manche Sammler bevorzugen diesen Weg!

Wenden Sie sich an mehrere Kunstverkaufsstellen

Es ist keine Überraschung, dass ein größerer Bekanntheitsgrad zu höheren Verkaufszahlen führt. Ein breites Spektrum an Orten und Galerien erhöht die Zahl der Personen, die Ihre Werke sehen und kaufen. Kunstausstellungen am Wochenende sind bekannt dafür, dass sie mehr Menschen anziehen, aber eine einmonatige Ausstellung zieht vielleicht viel weniger Menschen an. Jeder Ort hat ein anderes Publikum.

Finden Sie Kunstmessen und Ausstellungen, die zu Ihrem Geschäft passen. Schon ein paar Veranstaltungen im Jahr können zu einem großen Erfolg werden. Letztendlich vergrößern Sie so den Kreis Ihres Publikums.

Kohärentes Branding

Neben einer lebendigen Website sollten Sie Ihre Arbeit unter einer einheitlichen und konsistenten Marke bewerben. Wenn Sie Ihre Kunstwerke wiederholt verkaufen möchten, ist die Etablierung und Definition Ihrer Marke unerlässlich. Wenn Sie sich über Ihre eigene Marke im Klaren sind, können Sie die richtigen Personen ansprechen.

Untersuchen Sie die vielen Markenarchetypen und gestalten Sie Ihre Marke nach demjenigen, der am besten zu Ihnen passt. Entdecken Sie die Begriffe, die Ihre Leser interessieren werden. Das bedeutet nicht, dass sich Ihre Arbeit nicht weiterentwickeln oder verändern kann, sondern das Gegenteil: Ihre Marke sind Sie als Künstler, nicht Ihr Werk. Ihre Arbeit wird immer eine Manifestation dessen sein, was Sie sind.

Strahlen Sie Positivität aus

Künstler sind kantig. So sehr Sie es auch leugnen mögen, es ist real und wir alle verstehen es. Wir retten unsere eigene Arbeit und nehmen sie Stück für Stück auseinander. Aber das ist kein guter Weg, um Ihre Bilder zu vermarkten. Verstehen Menschen Schmerz? Ja. Wer will schon jedes Mal, wenn er ein Bild sieht, solche Qualen und Urteile sehen?

Wohl kaum. Wenn Sie also über Ihr Kunstwerk sprechen, sollten Sie nicht erwähnen, wie sehr es Ihnen missfällt oder wie sehr Ihr bester Freund es nicht mag. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf das, was Ihnen daran gefällt, und suchen Sie in Ihrem Inneren nach einer guten Botschaft, die es vermittelt hat. Das tun die Menschen auch. Menschen wollen von inspirierenden Dingen umgeben sein. Lassen Sie Ihre Erzählung und Ihr Kunstwerk eine davon sein.

Zusammenfassung

Es gibt so viele Methoden, um Ihren Kunstverkauf zu steigern. Ganz gleich, ob Sie sich an die technischen Ansätze halten oder sich dafür entscheiden, persönlich zu werden – Sie werden mit Sicherheit Ergebnisse erzielen, wenn Sie Ihre Ziele anstreben.

Eine Mischung aus fantastischem Branding, Geschichtenerzählen, Websitetricks und einfach guter Laune ist eine todsichere Methode, um ein paar Gemälde zu verkaufen. In der heutigen Kunstbranche kann jeder ein berühmter professioneller Künstler werden.

Machen Sie sich diese Vorschläge für die Vermarktung von Kunst zu eigen und ergänzen Sie die Sammlung mit Dingen, die Sie im Laufe der Zeit entdecken. Gehen Sie Ihren Hobbys nach, und lassen Sie sich nicht von mangelnden Einnahmen aufhalten!