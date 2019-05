Ikebana (japanisch wörtlich: lebende Blumen) ist die japanische Kunst des Blumenarrangierens.

In der Ausstellung „Fun With Flowers“ treffen sechs Positionen junger zeitgenössischer Künstler aufeinander. Das übergeordnete Thema der Ausstellung ist die Auseinandersetzung mit der japanischen Tradition, Blumen zu arrangieren, was auch im Ausstellungsdesign zum Ausdruck kommt. Die gestalterischen Elemente dieser Kunst werden von Tim Bohlender, Haruka Hirai, Uta Pütz, Jörg Sobott, Annabella Spielmannleitner und Claudia de la Torre via Malerei, Skulptur, Video und Installation zeitgenössisch interpretiert. -rw