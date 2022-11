Seit 2013 findet am dritten Adventswochenende in der Galerie Brötzinger Art die Ausstellung „Art To Go“ statt.

2022 mit 37 KünstlerInnen aus Pforzheim und der (erweiterten) Region, die Arbeiten von Zeichnung über Malerei und Collage bis zu Fotografie und Skulptur zeigen. Der Höchstpreis einer Arbeit beträgt 300 Euro (nur Sa+So, 10.+11.12.). Unter dem Titel „Be Real. Constructing Realities“ zeigen im neuen Jahr Fabian Stenzel, Konstantin Sorge und Quimey Servetti vom 20.1. bis 12.2. neue Arbeiten. -rw